La locomotiva d’Europa ora è l’Italia Melchiorre spiega perché

(Di venerdì 5 maggio 2023) Se c’è un Paese che batte le previsioni in Europa, quella è. E non più la Germania, inchiodata al palo della stagnazione. Lo dicono i numeri, nessun esercizio di fantasia. Con una crescita dello 0,5% nel primo trimestre Italia e Spagna guidano ad oggi la classifica dei partner europei e fanno meglio dell’intera Eurozona che nel periodo è cresciuta dello 0,1%. In particolare il Belpaese può già contare su una crescita acquisita per l’anno in corso dello 0,8% ad un soffio dall’1% previsto nel Def. Male, invece, la Germania che registra crescita zero mentre la Francia ha messo segno un timido +0,2% ma maggiore delle aspettative (+0,1%). E allora? Dove sono finite la Germania secchiona esvogliata? I numeri raccontano di un Paese tonico, nonostante un Patto di stabilità non propriamente soddisfacente nell’ottica italiana. Tanto basta a ...