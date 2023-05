La lettera di una 97enne ai suoi vecchi compagni di liceo | “Mi piacerebbe incontrarvi | contattatemi”

(Di venerdì 5 maggio 2023) L’appello lo ricorda praticamente tutto a memoria: Ninetta Ansaldi, la capoclasse, la bravissima Todaro, i fratelli Occorsio e Simonetti, la bella Pescatori e la sua compagna di banco Cianfarani. Fiorella Ingrao, anziana classe 1925 ex studentessa delGiulio Cesare di Roma, ha lanciato un appello via social tramite la nipote, nella speranze di poter rivedere, a 97 anni, uno deidi scuola. “Buongiorno gruppo, scrivo qui perché è l’unico canale di contatti che forse potrà aiutarmi ad esaudire un piccolo ma importante desiderio per la mia nonnina di 97 anni – si legge nel post di Valentina – Ieri mi ha chiamata a casa e mi ha detto che, facendo fede sulla mia ‘giovane’ età e sulla mia esperienza con i social, avrei dovuto trovare il modo di inviare questo messaggio ‘su internet’. Per quanto lei ...

Così il presidente del Senato Ignazio La Russa indi risposta al Pd - indirizzata al presidente del gruppo dem Francesco Boccia - sulla questione del Copasir. 'Per quanto mi riguarda ...Il presidente del Senato, Ignazio La Russa, ha inviato ieria Francesco Boccia, in risposta a quella del 2 maggio del capogruppo Pd, sul 'caso' Borghi: con il passaggio del senatore a Italia Viva, i dem si trovano infatti senza un rappresentante ...Anche se non e' chiaro se la dichiarazione di Prigozhin puo' essere davvero presa alla, ... aggiungendo poi qualcosa che puo' essere unaccusa, ma anchescusa. Avremmo preso possesso ...

La lettera di Ferrara a Diego Armando Maradona: "L'attesa è finita, questo è il rumore che fa la gioia" DAZN

Il presidente del Senato, Ignazio La Russa, ha inviato ieri una lettera a Francesco Boccia, in risposta a quella del 2 maggio del capogruppo Pd, sul ‘caso’ Borghi: con il passaggio del senatore a Ital ..."Questo governo, non potendo incidere in politica economica se non seguendo le solite ricette ultraliberiste, seguirà una politica oppressiva nei confronti delle identità divergenti: famiglie arcobale ...