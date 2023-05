La Juve snobba lo scudetto del Napoli | la reazione di Calvo è eloquente

Tra i tanti complimenti arrivati dall'Italia e i vari messaggi social, c'è stato anche quello della, che si è congratulata con ironia e sarcasmo . Tuttavia, Francesco Calvo , Chief Football ......che lanon ha 59 punti In quel caso saremmo quarti, siamo in Italia". "Cosa mi preoccupa di più Noi stessi. Il fatto che vogliamo pensare come squadra grande e una grande squadra non...Allegri ha concluso parlando della mancata convocazione dei suoi in azzurro: " Mancini ha fatto le sue valutazione e ritenuto opportuno non convocare giocatori della. Noi facciamo giocare i ...

Corsa Champions L'ex Juve snobba i bianconeri ilBianconero

All'indomani della vittoria degli azzurri, il responsabile dell'area sportiva bianconera ha "snobbato" i giornalisti ...Kyle Walker è ancora un calciatore in grado di fare la differenza: l'esterno del Manchester City verso l'arrivo in Serie A ...