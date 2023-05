La Francia ci prende in giro | finge di scusarsi | poi torna all’attacco

(Di venerdì 5 maggio 2023) Sono ormai passate 24 ore dalle dichiarazioni del ministro degli Interni francese, Gerald Darmanin, che ha tacciato il governo Meloni di incapacità ed estremismo. La risposta dell’esecutivo italiano è stata immediata: Antonio Tajani ha annullato il suo viaggio a Parigi, per un bilaterale con la collega francese Colonna, fissato da tempo. “Le offese al governo e all’Italia sono inaccettabili”, ha affermato ieri il ministro degli Esteri, nonché numero due di Forza Italia. Tensioni Italia-Subito, l’Eliseo ha cercato di smarcarsi dalle parole del proprio ministro. Prima auspicando che l’incontro possa essere “riprogrammato il più presto possibile”, e poi cercando di spegnere il fuoco definitivamente con l’annuncio del portavoce del governo francese, Olivier Véran: “Non c’era nessuna volontà di ostracizzare l’Italia in alcun modo e voglio rassicurare gli italiani ...

La Francia ha acceso la miccia e ora ne paga le conseguenze. Sul tema migranti arriva la denuncia di Medici senza frontiere nei confronti di Parigi, ...Non prendiamo lezioni da chi alla frontiera di Ventimiglia prende a bastonate gli immigrati e tiene tranquillamente a casa sua terroristi e persone ...