La festa scudetto friulana del Napoli

Leggi su ilfoglio

(Di venerdì 5 maggio 2023) Alla vigilia della sfida tra Udinese eallo Stadio Friuli Dacia Arena di giovedì sera, che ha consegnato alil terzodella sua storia, la maggior preoccupazione erano i festeggiamenti, cioè in sostanza dove i tifosi azzurri avrebbero festeggiato un eventuale, per quanto, e soprattutto in che modo. Fuori dallo stadio e lungo le strade di raccordo con la città, nella zona del centro storico e nella zona dell’albergo Là di Moret, a nord della città, è stato predisposto alla vigilia un dispositivo di sicurezza composto da almeno diverse centinaia di agenti tra polizia e carabinieri, tra cui diverse squadre in tenuta antisommossa, e un elicottero che sorvolava costantemente la zona dello stadio per prevenire scontri tra le due tifoserie, già avvenuti in passato. Il gruppo “Curva nord Udinese ...