La famiglie ormai tagliano anche sulle cose da mangiare - 4 | 9% ma gli incassi dei supermercati salgono del 7 | 8%

(Di venerdì 5 maggio 2023) Leitaliane sono sempre più in difficoltà esi tagliasui beni alimentari. È quanto emerge dai dati Istat relativi alle vendite al dettaglio di marzo che rimangono stabili come valore ma scendono dello 0,3% rispetto a febbraio come quantità. Significa che con i prezzi chele persone sono costrette a diminuire quello che comprano perché non riescono ad affrontare l’aggravio di spesa. Viceversa, stando agli ultimi dati di Mediobanca, i margini della grande distribuzione non sembrano soffrire troppo. I rincari vengono insomma scaricati sui consumatori finali, non è un caso chela Banca centrale europea insista nel sottolineare come quella in atto sia un’inflazione da profitto, in cui i prezzi vengono alzati in misura maggiore rispetto all’aumento ...