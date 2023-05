La Commissione Europea avverte Apple | con USB-C non dovrà favorire i cavi originali

Il Virton aveva avverti la federazione del Belgio che, in caso di concessione della licenza, si sarebbe mosso a livello legale e ora la vicenda è finita sul tavolo dellacon alle ...Mentre lala stima allo 0,8%, il Fondo Monetario allo 0,7% e Banca d'Italia allo 0,6%. Pochi punti percentuali, che però sono utili alla maggioranza per rosicchiare qualche ......italiana punterà a tenere fuori il settore armamenti "nel corso del negoziato sulla proposta Act in Support of Ammunition Production (ASAP) presentata nei giorni scorsi dallache, ...

La Commissione Europea vuole produrre più munizioni Il Post

(FERPRESS) – Roma, 5 MAG – La Commissione Europea e l’italiana Cassa Depositi e Prestiti (CDP) hanno destinato a Be Charge, società controllata interamente da Plenitude (Eni), oltre 100 milioni di eur ...Torna come consuetudine il prossimo 9 maggio la Festa dell'Europa, organizzata dalla Provincia di Lucca, che rappresenta anche l'evento conclusivo del progetto 'Nice to meet EU', il ciclo di incontri ...