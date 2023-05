La BCE non si fermerà | previsto altro rialzo a giugno | poi forse stop

(Di venerdì 5 maggio 2023) Gli euroanalisti sono tutti (o quasi) d’accordo: la BCE, dopo ildei tassi di interesse di 0,25 punti percentuali, non si. E perun nuovo aumento dello 0,25% probabilmente l’ultimo prima di un ciclo di(o, miracolosamente, di un’inversione di tendenza). Il dado sembra ormai tratto: visto che, come ha confermato la Presidente dell’Eurotower Christine Lagarde, nessuno nel Consiglio Direttivo ha chiesto “unpari a zero” (come segretamente avrebbero voluto alcuni dei governatori presenti) la decisione di rialzare “solo” di 25 punti è probabilmente la scelta più moderata che ci si potesse aspettare. Inarrestabile BCE: il prossimoChe ormai la BCE sia inarrestabile ne sono convinti ...

sapevamo cosa sarebbe stato il futuro", ammette il banchiere centrale italiano. L'incertezza ... Ecco gli effetti della stretta: mutui più cari per le famiglie e utili più alti per le banche ...... checonosceva direttamente ma del quale aveva apprezzato il profilo di studi internazionali ... Il futuro Governatore della Banca d'Italia, Presidente dellae Presidente del Consiglio viene ...... il governatore ha sottolineato come nel Consiglio dellal'obiettivo della lotta all'inflazione ... lo shock energetico in corso costituisce un onere ineludibile per il Paese:lo si può rinviare ...

Tassi Bce, nuovo aumento al 3,75%. Lagarde: «Il caro mutui non è colpa nostra» Corriere della Sera

Il tasso sui depositi è stato portato al 3,25%. I dati sull'aumento dei prezzi nella zona euro, pubblicati martedì, hanno giustificato questo nuovo ...La Banca Centrale Europea ha aumentato i tassi di interesse, che ha portato il valore al 3,75% sulle principali operazioni di rifinanziamento ...