Kvaratskhelia-choc | Napoli in festa in spogliatoio? Ma lui | Guarda

(Di venerdì 5 maggio 2023) Osimhen canta a squarciagola, Politano e Lozano conducono le danze salendo sui tavoli, tutt'intorno è una doccia di champagne a getto continuo. Ilvince il terzo scudetto della sua storia, a 33 anni dall'ultimo firmato da Maradona, e lodella Dacia Arena, dopo l'1-1 in casa dell'Udinese, si trasforma in Spacca. Unache durerà ore, giorni, e che ha visto però Kvicha, il 22enne georgiano sorpresa della stagione e tra gli eroi di questa impresa, clamorosamente in disparte. Seduto in un angolo, bandiera della Georgia sulle spalle, ciabatte di gomma ai piedi. La testa china, le braccia appoggiate sulle gambe. E singhiozzi, tanti singhiozzi: un pianto a dirotto, irrefrenabile. Troppa emozione, sicuramente tanti splendidi pensieri in testa. ...

Ultimissime Calcio Napoli - Nuove dichiarazionidi Sergio Vessicchio , giornalista e tifoso della Juventus , con gravi offese nei confronti dei napoletani e: "Quello che ha combinato Allegri è fuori discussione, lo è ancor di ...... la mancata espulsione di Gatti che rifila un pugno in faccia a(né Fabbri né il Var lo sanzionano), l'annullamento col Var della rete di Di Maria per fallo commesso da Milik su Lobotka.al termine della partita, quando si è scatenata la furia di Marco Landucci , vice di ... la mancata espulsione di Gatti per il pugno in faccia ae l'annullamento del gol di Di Maria, ...

Choc Napoli, ma lo scudetto è solo rinviato: la maledizione della festa in anticipo (nonostante i cornetti) Corriere della Sera

Khvicha Kvaratskhelia è nato a Tbilisi il 12 febbraio 2001 ed iniziato la sua carriera nelle giovanili della Dinamo Tbilisi. Ha esordito in prima squadra nel 2017 e dopo poco mesi ...La beffa della Salernitana con il gol del pareggio nel finale al Maradona. Non siamo ancora arrivati all’ultima pagina del campionato: la scaramanzia svanita, i bimbi un po’ tristi, i papà in lacrime ...