Kvara | Napoli e lo scudetto della competenza

(Di venerdì 5 maggio 2023) Ha pregato e ha indicato il cielo, mentre l'arbitro fischiava la finepartita a Udine. "Credi sempre nel Signore" , è la frase che Khvichatskhelia ha scritto in cirillico e scelto come ...

Perché dopo Osimhen, preso nel 2020, ilè arrivato prima di tutti - degli sceicchi e dei petrolieri - anche su, che ora fa invidia al Manchester City e al Liverpool, al Psg e al Real ...Ma Osimhen eforse non sarebbero riusciti a volare fra le nuvole della speranza senza le ..., dice Spalletti, è l'uomo che avvolge il pallone nello stretto per arrivare a calciare con ......cheha detto: "Amo il calcio per lui, a quando ero piccolo la sua maglia non si vendeva a Tbilisi. Così ne ho comprata una bianca e ho scritto sopra il numero 14 con un pennarello". Il...

Quattordici gol e sedici assist per il georgiano, manifesto della svolta politica e culturale del club di De Laurentiis: una lezione per sceicchi e petrolieri ...Un gruppo di tifosi del Napoli che stava festeggiando la vittoria dello scudetto è stata aggredita a Roma. La zona, secondo le prime informazioni, sarebbe quella di piazza Bologna.