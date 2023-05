Koulibaly | Siamo Campioni D' Italia | auguri fratelli Napoletani

(Di venerdì 5 maggio 2023) A Sky Sport Kalidou, ex calciatore del Napoli, ha parlato della vittoria del terzo scudetto degli azzurri. Di seguito le sue dichiarazioni: "a tutti voi. Il tempo è arrivato. Abbiamo dovuto aspettare anni, mesi, settimane, giorni , ore … Ma oggi è fatta.d'. Questo gruppo ci ha reso felice. Hanno combattuto per un intero popolo rendendoci felice".

I dettagli Kalidou, ex Napoli, ha parlato a Sky Sport. PAROLE - "Auguri a tutti voi ...CAMPIONI ...Kalidou, ex difensore del Napoli e vero e proprio simbolo di questo club fino alla scorsa estate, ...campioni d'Italia. Questo gruppo ci ha reso felice. Hanno combattuto per un intero ...Per gli altri due scudetti -lontani dall'ultimo ormai 33 anni - era stato, invece, tutto ... rispondevano ai nomi di David Ospina, Kalidou, Dries 'Ciro' Mertens, Fabian Ruiz e (...

Napoli, arriva il messaggio di Koulibaly: "Oggi sono un tifoso ... numero-diez.com

"Questo è stato uno scudetto inatteso e quindi dal sapore particolare ma il più bello rimane il primo, quello del 1987 perché allora sembrava impossibile potesse accadere": parola di Raffaele Cantone, ...Kalidou Koulibaly ha seguito con particolare apprensione l'annata del Napoli, per poi celebrare la vittoria dello scudetto azzurro con grande felicità. Il centrale difensivo, attualmente in forza al C ...