Juventus | pronti al grande ritorno | i fan esultano | ecco la vera rimonta da oggi cambia tutto

(Di venerdì 5 maggio 2023) In casaè pronta la rivoluzione: sulla panchina bianconera, infatti, potrebbe sedersi unex: tifosi estasiati. Fuori dalla Champions League ai gironi, eliminata in Coppa Italia dall’Inter in semifinale e non ancora certa di poter giocare nella massima competizione continentale nella prossima stagione, ladi Massimiliano Allegri ha solo l’Europa League per cercare di portare a casa un trofeo in stagione evitando di chiudere a quota zero titoli. Un ex bianconero potrebbe essere il prossimo allenatore – ildemocratico.comUn’annata, quella vissuta dai bianconeri, non certo semplice tra il processo per le plusvalenze, la penalizzazione – poi revocata, almeno per il momento – e il cambio di dirigenza. La rivoluzione, però, potrebbe non essere finita qui tanto che, secondo il portale “Sport”, potrebbe toccare anche la ...

...avvenuto nel caso del celebre trasferimento di Gonzalo Higuain agli odiati rivali della... I migliori partner sarannoa ricoprire d'oro la società per sponsor relativi a divisa ufficiale,...La, terza in classifica ad una sola lunghezza dalla Lazio, manca alla vittoria in ... I partenopei sonoa festeggiare la vittoria del campionato davanti ai propri tifosi. La Viola, che ...... Milan e Inter in Champions,e Roma in Europa League, la Fiorentina in Conference League. ... da Montecalvario a Secondigliano, ci sono centinaia di migliaia di tifosia festeggiare il ...

Juventus preparata al rischio di una retrocessione in Serie B: sono ... Fanpage.it

Vittoria per la Juventus, che si è imposta per 2-1 sul Lecce grazie alle reti di Paredes e Vlahovic. Anche l'Atalanta ha ottenuto i tre punti, superando lo Spezia per 3-2 con i gol di ...La Juventus punta decisa su Pau Torres. Stando alle voci che arrivano dalla Spagna, i bianconeri avrebbero individuato nel centrale iberico, il rinforzo giusto per la difesa della prossima stagione. I ...