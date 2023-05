Juve | non tramonta l'idea Scamacca

Dopo Allegri, Marotta . Per tornare a vincere sembra proprio che lasappia far altro che guardare al passato. La riflessione social di Lapo Elkann, che ha invitato la dirigenza a riassumere l'ex uomo mercato bianconero, oggi all' Inter,ha riscosso troppi ...Soprattutto dopo la questione Messi , punito con due settimane di sospensione dopo un viaggioautorizzato in Qatar dove, il giocatore argentino, ha degli interessi economici importanti.Un Tweet che contiene però un messaggio di sfida alla formazione partenopea, a cui Lapovede l'ora di contendere il tricolore il prossimo anno. Queste le sue parole:

Scudetto Napoli, i complimenti ironici della Juve: "Non potevamo esimerci" Tuttosport

La Juventus si cautela in caso di addio a Vlahovic. Oltre alla conferma di Milik, secondo la Gazzetta dello Sport i bianconeri valutano l'attaccante italiano Scamacca del West Ham.Dopo la nottata di festa per la vittoria dello Scudetto, il Presidente del Napoli Aurelio De Laurentiis e' arrivato da pochi minuti all'hotel Gallia ...