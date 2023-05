Julian Assange va salvato | senza libertà di stampa anche la democrazia muore

(Di venerdì 5 maggio 2023) FIRMATU PER: SALVIAMO LUI E TUTTA WIKILEAKS Dopo aver rivelato al mondo intero documenti segreti del governo americano che hanno fatto affiorare crimini di guerra, torture, uccisioni, violazioni dei diritti umani, atrocità di ogni tipo,, fondatore di Wikileaks, non ha più camminato per strada da uomo libero. Da 12 anni non è più un uomo libero. Prima è finito agli arresti domiciliari, poi è stato rinchiuso nell’ambasciata ecuadoriana a Londra per sei anni e 10 mesi, e, infine, dal 2019 si trova nella prigione più dura del Regno Unito, Belmarsh,un processo,una condanna euna reale accusa.oggi rischia l’estradizione negli Stati Uniti, dove le autorità hanno deciso di ...

"Inutile per Washington continuare a perseguirlo" Gli Stati Uniti "non ricavano nulla" dall'incarcerazione del fondatore di WikiLeaks. Lo ha dichiarato il primo ministro australiano, Anthony Albanese (in foto) , nel corso di una intervista all'emittente televisiva australiana "Abc" , tornando ad esprimere ...Gli Stati Uniti 'non ricavano nulla' dall'incarcerazione del fondatore di WikiLeaks. Lo ha dichiarato il primo ministro australiano, Anthony Albanese , nel corso di una intervista all'emittente televisiva australiana 'Abc', tornando ad esprimere frustrazione per la ...... con l'analisi della pellicola stessa e della vicenda die di WikiLeaks, a cui il film fa riferimento. Un argomento di grande attualità, come segnalato anche in un altro articolo di ...

Il segretario di Stato Usa parla di libertà di stampa e viene interrotto da due supporter di Julian Assange:… Il Fatto Quotidiano

Milano, 4 mag. (Adnkronos) - Terza giornata, domani, del Festival dei diritti umani, l'ultima al Memoriale della Shoah di Milano e online ...