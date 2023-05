(Di venerdì 5 maggio 2023) MILANO (ITALPRESS) – “Il mio sogno è contribuire al cambiamento culturale sulla sostenibilità ambientale”. Così Lorenzo Fronteddu, Corporate Affairs & Communication Director di JTI Italia, intervistato da Claudio Brachino per il magazine televisivo Italpress Economy.Fronteddu ha parlatosua azienda, una multinazionale operante nel settore del: “il terzo gruppo a livello mondiale e in Italia ricopriamo la seconda posizione”. Ilutilizzato proviene “prevalentemente dalla”. “Recentemente – ha aggiunto – abbiamo siglato un accordo di tre anni proprio per acquistare dallatabacchicola. Una regione a noi molto cara è l'Umbria, da cui gran parte delproviene”. Secondo Fronteddu “per il gruppo ...

I progetti di sostenibilità Nei suoi 20 anni in Italia,non ha però investito solo nellatabacchicola, ma anche nei territori e nelle comunità in cui opera, con attività di sostenibilità ...I progetti di sostenibilità Nei suoi 20 anni in Italia,non ha però investito solo nellatabacchicola, ma anche nei territori e nelle comunità in cui opera, con attività di sostenibilità ...

JTI, la filiera italiana del tabacco al centro della strategia Agenzia di ... Italpress

MILANO (ITALPRESS) – “Il mio sogno è contribuire al cambiamento culturale sulla sostenibilità ambientale”. Così Lorenzo Fronteddu, Corporate Affairs & Communication Director di JTI Italia, intervistat ...