Joel Pohjanpalo show

(Di venerdì 5 maggio 2023) Il Venezia domina e dilaga nella ripresa contro il Modena con unsugli scudi e autore del suo primo poker italiano (a cui si aggiunge la prima rete in Laguna di Zampano). Gli arancioneroverdi conquistano la terza vittoria di fila, staccano definitivamente la zona salvezza e si portano a ridosso della zona play-off. Gialloblu scomparsi nei secondi 45? e scavalcati in classifica proprio dai lagunari.Per capire l’impresa disi può ricordare che dal 2010/11 a oggi è il sesto giocatore in grado di aver segnato un poker in un match di Serie B. E’ anche il quarto giocatore a realizzare un poker nella stagione 2022/23 considerando prime e seconde divisioni dei maggiori cinque tornei europei (gli altri sono stati Krasso del St Etienne, Kleindienst del Heidenheim e Castellanos del Girona). L’ultima volta che il Venezia aveva vinto un match ...

Vero mattatore della gara il finlandese, che segnando 4 reti, raggiunge Lapadula a quota 17 reti. L'attaccante lagunare apre le danze al 32', replicando poi in rete al 54', al 72' ed ...Perché, si chiami Boulaye Dia oppure, uno che segni in serie serve sempre Dalla semifinale di Champions League con la maglia del Villarreal, alla lotta per la salvezza con la ...Un veloce appunto statistico prima di andare avanti: se guardiamo al 21esimo secolo, cioè dal 2000 a oggi,è il primo calciatore del Venezia capace di segnare quattro gol in una sola ...

È impossibile non voler bene a Joel Pohjanpalo Undici

