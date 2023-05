Jennifer Lopez | che fluttua a 6 centimetri da terra

(Di venerdì 5 maggio 2023) Tre metri sopra il cielo grazie a Ben Affleck, e 6dall'asfalto grazie a un paio di pump in plexi trasparente. Che sembrano farla levitare come una creatura sovrannaturale. Quale, probabilmente, è

Da Nicola Peltz Beckham a, passando per Bella e Gigi Hadid , sono tante le star che ultimamente hanno scelto questo hairlook puntando i riflettori sul trend di fasce e foulard tra i ...... che si terrà dal 9 all'11 giugno , l'alto artigianato di stilisti latino - americani - come Giannina Azar , fashion designer di star del calibro di Beyoncé,e Malunma, nonché ...leggi anchecondivide sui social un video make - up free I reels Secondo quanto ha affermato il fondatore di Facebook lo scorso 26 aprile, i Reels hanno determinato un incremento del ...

Jennifer Lopez al Met Gala 2023 è una diva in abito cut-out: completa il look con guanti e veletta Stile e Trend Fanpage

Lo smokey eyes e l'immagine eterea e misteriosa di Jennifer Lopez al Met Gala 2023 hanno forse attirato l'attenzione del primo sguardo, ma un'ispezione più attenta ha rivelato altri dettagli del suo l ...A partire dal prossimo 12 maggio Jennifer Lopez sarà su Netflix con il suo nuovo film intitolato The Mother. Ieri si è tenuta la prima a New York e la diva ha spopolato col suo look total black ma dai ...