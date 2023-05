Jenna Ortega | la protagonista di ”Mercoledì” presa in giro dagli sceneggiatori per la modifica di alcune battute

Le dichiarazioni di qualche mese fa di, che aveva detto di aver modificato alcune battute della sceneggiatura che non riteneva adatte alla sua Mercoledì , si rivestono oggi di tutt'altro significato mentre gli sceneggiatori ...Nei picchetti e nei cortei di protesta degli sceneggiatori americani in sciopero sarebbero comparsi cartelli di sfottò contro. Le dichiarazioni della star di Mercoledì , che ha confessato di aver cambiato le sue battute perché in dissenso con la visione degli autori della serie Netflix non sono andati giù agli ...Gli sceneggiatori USA sono in sciopero . Il clima tesissimo ha vistodi nuovo nell'occhio del ciclone. Ma è necessario tornare indietro di qualche mese., infatti, ha ammesso di aver modificato alcune battute di Mercoledì in quanto non le considerava ...

Mercoledì, gli sceneggiatori in sciopero prendono in giro Jenna Ortega: "Vieni a protestare con noi" ComingSoon.it

L'interprete di Mercoledì nella serie di successo di Netflix aveva rivelato di aver eliminato o modificato alcune parti di sceneggiatura e, a quanto pare, gli autori non se ne sono dimenticati.I fan di Jenna Ortega hanno scoperto che usa una foto di Emma Myers come sfondo del cellulare: ecco il video che lo dimostra ...