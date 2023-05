Jan Tratnik salta il Giro d’Italia | incidente in allenamento | arriva Tom Gloag

(Di venerdì 5 maggio 2023) Jane Rudy Molard sono incappati in unstradale durante unalla vigilia della partenza del2023. Tempi davvero durissimi per la Jumbo Visma, che aveva già dovuto rinunciare a Tobias Foss e Robert Gesink, bloccati dal Covid e sostituiti da Rohan Dennis e Jos van Emden (poi anche quest’ultimo fermato dal virus e rimpiazzato da Sam Oomen). Janè tornato in albergo con un ginocchio molto gonfio ed è stato portato all’ospedale di Pescara per degli accertamenti, al termine dei quali si è deciso che lo sloveno non potrà prendere parte alla Corsa Rosa. Per l’occasione è stato chiamato il 21enne britannico Tom, uno dei ragazzi più promettenti del vivaio della formazione olandese e già settimo nella tappa di Jebel Jais ...

Jan Tratnik e Rudy Molard sono incappati in un incidente stradale durante un allenamento alla vigilia della partenza del Giro d'Italia 2023. Tempi davvero durissimi per la Jumbo Visma, che aveva già d ...