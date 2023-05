Ivan Basso è il nuovo ambassador di Lime nel 2023

Lime , leader mondiale della micromobilità elettrica condivisa, ed EOLO KOMETA, squadra di ciclismo professionistico italiana, annunciano chesarà Ambassador Lime in Italia per il 2023 , con l'obiettivo di promuovere la cultura della sicurezza stradale e della mobilità sostenibile . Tra i più noti e amati ciclisti in Europa, già ...Tra le ventuno tappe, una toccherà anche il lago Maggiore e la provincia di Varese : quella del 20 maggio , la quattordicesima, con l' arrivo a Cassano Magnago , città natale di. Dopo aver ...Mancano 2 giorni alla partenza del Giro d'Italia 2023 e per il team Eolo Kometa, formazione di matrice varesina fondata dal dae da Alberto Contador, è tempo di fare un bilancio pre inizio della Corsa Rosa.

Torna la favola del Giro d'I­ta­lia, torna la festa di maggio, torna l'emozione che anima l'intero Paese riportando alla mente ricordi e sensazioni che coinvolgono tutti, che ani­mano città e piccoli ...