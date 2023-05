It’s The Joint! chiude la stagione con Nitro

(Di venerdì 5 maggio 2023) Al via giovedì 11 maggio a Largo Venue il nuovo appuntamento con le serate Hip-Hop firmateThe, dove questa volta l’ospite della serata sarà il rapper vicentino Nicola Albera, meglio conosciuto comeTheè un evento Hip-Hop con musica suonata dal vivo, una piattaforma dove si incontrano musicisti, cantanti, rapper, DJ e beatboxer per superare confini e generi musicali. Questo èThedove una volta al mese la resident band Dumbo Station insieme a Danno dei Colle Der Fomento e alla crew Do Your Thang, condurranno la serata coinvolgendo numerosi ospiti a esibirsi con loro sul palco. La special guest di questo mese è, artista che si è avvicinato all’Hip-Hop grazie al freestyle nel 2007. MC di punta ...

Tra i suoi successi: (There') Always Something There to Remind Me , Long Live Love , Girl Don't Come , Tomorrow , Those WereDays , Hand in Glove . Nel 1970 ha partecipato al Festival di Sanremo ...L'attore romano ha annunciato il lieto evento nel corso dell'intervista rilasciata al magazine... la fidanzata Irene Forti è incinta FOTOGALLERY ©IPA/Fotogramma Continua gallery %Foto rimanenti ......che aveva avuto durante la tournée il nostro documentario ambientato in Palestina - " Tomorrow'...il vostro pubblico alla pandemia APM A inizio marzo 2020 stavamo rientrando dall'anteprima di "...