(Di venerdì 5 maggio 2023) Asi stima una variazione nulla per lealin valore mentre quelle insono in calo ( - 0,3%) rispetto al mese precedente. Lein valore sono stazionarie sia per i ...

Lo rileva l'sottolineando che nello stesso periodo, su base tendenziale, prosegue l'... L'Istituto di statistica stima peruna variazione congiunturale nulla per le vendite al dettaglio in ...È il contesto che le famiglie italiane si trovano ad affrontare in questa fase di inflazione elevata che è messo in evidenza dai dati sulle vendite al dettaglio di, diffusi oggi dall'. A ...si stima una variazione nulla per le vendite al dettaglio in valore mentre quelle in volume ... Lo indica l'. Nel confronto annuo, invece, le vendite al dettaglio aumentano del 5,8% in ...

Istat, a marzo vendite al dettaglio piatte, in volume -0,3% Tiscali Notizie

A marzo si stima una variazione nulla per le vendite al dettaglio in valore mentre quelle in volume sono in calo (-0,3%) rispetto al mese precedente. (ANSA) ...Per quanto riguarda i beni non alimentari, indica ancora l'Istat, a marzo si registrano variazioni annue positive per tutti i gruppi di prodotti ad eccezione di elettrodomestici, radio, tv e registrat ...