Isola | malore per Paolo Noise | viene portato via e ricoverato

L'dei Famosi è iniziata da meno di un mese eppure in Honduras gli imprevisti sembrano essere all'ordine del giorno; infatti, proprio poche ore fa, è arrivata la notizia dell'ennesimodi uno ...L'dei Famosi quest'anno sta facendo una selezione durissima. Diversi concorrenti del reality di ... ecco cosa rappresenta Morto sul volo New York - Milano Malpensa:fatale per un ...Altroa L'dei Famosi. Il reality show, che come è noto mette a durissima prova i naufraghi, ha visto Paolo Noise accusare delle difficoltà. A raccontare ciò che è accaduto è stato Fabio Alessi, ...

Marco Predolin, malore all'Isola dei Famosi: il conduttore abbandona il programma. Ecco come sta leggo.it

L'Isola dei Famosi quest'anno sta facendo una selezione durissima. Diversi concorrenti del reality di Canale 5 hanno già accusato diversi malori o momenti di crisi e ...Come sta Drusilla Gucci e cosa le è successo L'ex naufraga e fidanzata di Francesco Chiofalo ha finalmente rotto il silenzio sul perché è stata ricoverata in ospedale.