Isola dei Famosi | Simone Antolini sciocca tutti | solo ora la verità sul suo passato

(Di venerdì 5 maggio 2023) Il naufrago e fidanzato di Alessandro Cecchi Paone ha dedicato la sua vittoria alla piccola Melissa. Ma chi è per? Nella puntata andata in onda su Mediaset lo scorso 2 maggio,ha vinto la prova che lo ha reso il leader della settimana nel reality show L’dei. Il fidanzato di Alessandro Cecchi Paone ha voluto dedicare la sua vittoria a Melissa, una bambina piccola. Ma chi è per lui? Ilary Blasi conduce la nuova edizione de L’dei(Instagram) – Grantennistoscana.itha una figlia? È questo il gossip che sta girando attorno al giovane naufrago da qualche giorno. A dare questa notizia per primo è stato il settimanale Nuovo ed a alimentarla è lo stesso ...

All'Famosi la tribù degli Hombres risulta essere sempre più divisa: Andrea Lo Cicero e Luca Vetrone sono stati protagonisti di un nuovo botta e risposta. Lo sportivo non crede che il compagno d'...Il dispiegamento delle forze della Nato Response Force nell'ha portato via mare e via aereo ... Si tratta, come viene spigato anche in un video diffuso sui canali media della Nato, di unopiù ...Paolo Noise ha avuto un malore all'Famosi ed è stato costretto ad abbandonare momentaneamente Playa Tosta. La notizia è stata data dal suo compagno d'avventura Marco Mazzoli durante il collegamento quotidiano con Lo zoo di ...

L'Isola dei Famosi quest'anno sta facendo una selezione durissima. Diversi concorrenti del reality di Canale 5 hanno già accusato diversi malori o momenti ...L'Isola dei Famosi quest'anno sta facendo una selezione durissima. Diversi concorrenti del reality di Canale 5 hanno già accusato diversi malori o momenti di crisi e difficoltà. L'ultimo è Paolo… Legg ...