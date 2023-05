Isola dei Famosi | lite tra naufraghi | Andrea Lo Cicero e Luca Vetrone non riescono ad andare d’accordo

I tatuaggi di Asia Argento , attrice e regista italiana di fama internazionale, sono tantissimi. L'attrice, che ha recentemente partecipato all'Famosi , il reality condotto da Ilary Blasi , ha catturato l'attenzione del pubblico non solo per la sua personalità eclettica, ma anche per i magnifici tatuaggi che ha sfoggiato in costume. ...A svelare il retroscena legato ai due naugraghi approdati come coppia a 'L'Famosi' è il fratello Elvis Antolini , che martedì 2 maggio ha preso parte come ospite alla puntata di '...... intervenuta con una motovedetta nelle acque davanti all'. La scena è la stessa che drammaticamente si ripete: i naufraghi, alla vistafinanzieri, si sono alzati improvvisamente per ...

Piccolo malore per Paolo Noise all’Isola dei Famosi. Come ha spiegato Fabio Alesi, suo collega de Lo zoo di 105, il naufrago si è sentito male ...Le parole della Presidente Patrizia Righetti Federfarma provinciale di Ascoli punta sulla sicurezza delle farmacie del territorio attraverso il Protocollo Sicurezza sottoscritto con la Prefettura di A ...