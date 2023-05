Isola dei Famosi | Jalisse e Cristina Scuccia | ecco cosa faranno al termine del reality show

(Di venerdì 5 maggio 2023) Nonostante questa 17esimadeisia partita con il piede giusto, l’ultima puntata ha avuto un crollo di ascolti non indifferente. Nel frattempo, in Honduras,ed isi stanno organizzando per un progetto che prenderà vita una volta terminato ildopo... L'articolo proviene da Blog Tivvù - La tivvù in un blog.

All'Famosi , il reality condotto da Ilary Blasi su Canale 5 , tra le protagoniste più seguite c'è Cristina Scuccia . L' ex suora in Honduras non sta vivendomomenti semplicissimi, ma ha ...Fotogallery - Lorella Cuccarini, la figlia Chiara su InstagramFAMOSI Fotogallery - La giornata da naufraga di Asia sull', ed Helena... resta seno al vento LE IMMAGINI DELLA SERATA Fotogallery - Le emozioni della terza puntata dell''...Famosi, le pagelle della terza puntata (a tutto sesso): promossa Asia Argento, bocciato Alessandro Cecchi Paone - guarda L'INTERVENTO DEL FIDANZATO - Meno pacato è stato il compagno Simone ...

Isola dei famosi, battuta 'a luci rosse' in diretta. Pier Silvio Berlusconi prenderà provvedimenti leggo.it

Asia Argento è stata “ospite” dell’Isola dei Famosi per fare una sorpresa alla sorella Fiore, concorrente di questa edizione del reality. Prima di lasciare l’Honduras l’attrice è stata protagonista ...All'Isola dei Famosi, il reality condotto da Ilary Blasi su Canale 5, tra le protagoniste più seguite c'è Cristina Scuccia. L'ex suora in Honduras non sta ...