Isola dei famosi 2023 | Paolo Noise ha un malore improvviso | ecco cosa è successo

Leggi su anticipazionitv

(Di venerdì 5 maggio 2023)si è sentito male sull’deied è stato soccorso dai medici che lo hanno portato via dall’Honduras per effettuare alcuni accertamenti e monitorare le sue condizioni di salute, lo ha fatto sapere Fabio Alesi, collega dei due naufraghi – contando anche Marco Mazzoli – nella trasmissione radio Lo Zoo di 105: al momento, non si sa con certezza quando il concorrente rientrerà in gara e come si sente, ma Alesi ha spiegato che gli aggiornamenti sulle sue condizioni saranno comunicati durante la puntata del daytime di oggi, venerdì 5 maggio, che andrà in onda alle 16:45 su Canale 5: “Stiamo aspettando che arrivi la pillola quotidiana di Marco per sapere esattamente come stagli èe quando rientrerà, come vanno ...