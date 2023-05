Io meglio come ex Credo che Emma De Martino | le parole che inquietano Belen

(Di venerdì 5 maggio 2023) Ha perso la testa, Fernando Alonso, e il nuovo amore del pilota spagnolo di Formula 1 sarebbe una super-diva mondiale. Nel ricco capitolo sentimentale del nuovo appuntamento di Pillole di gossip, che Ivan Rota verga per Dagospia, spicca la voce sull'ex prima guida della Ferrari, che a Maranello ha solo sfiorato il titolo mondiale. Alonso, si legge, "si sarebbe innamorato di Taylor Swift che ha concluso la relazione con l'attore Jon Alwyn". Niente popò di meno che la superstar del pop americano e mondiale, dunque: 41 anni il pilota di Oviedo, 33 per la cantautrice faccia d'angelo eclettica spacca-classifiche con hitShake it off o Anti-hero. Nelle ultime ore, peraltro, radio-gossip riferisce anche di un'altra pista: la Swift potrebbe presto rivelare di avere un flirt con il collega Matty Healy, leader della pop band inglese 1975. Rientrando in Italia, ...

...terza media Eccoimpostare la tesinaottenere il massimo risultato dalla lavatrice: 3 trucchi per avere panni più puliti e profumati Fare la tinta da sola a casa: trucchi per farle...... Geri Horner,conosciuta con il soprannome di Ginger Spice delle Spice Girls, Lance Bass, cantante della leggendaria boy band NSYNC, insieme a illustri stelle dello sportil campione del ..."Ora abbiamo strumenti e tecnologie per prepararci a pandemiee riconoscerle prima, ma ... Cosìfondamentale è stato il r uolo del sistema bancario nella gestione e nel superamento della ...

Maxxis Aspen e Rekon Race: quali scorrono meglio MtbCult.it

Le squadre di Saja e Beltrami si giocano un posto nella massima serie. Sabato alle 20.00 alla BLM Gara 1. Centrerà la promozione chi vincerà due match su tre ...Le emiliane in casa sono squadra che esprime il meglio e hanno mietuto vittime illustri in regular season come Brescia. Rispetto alla gara di andata avranno una Lancellotti in più e se si pensa al ...