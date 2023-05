Inzaghi | «Turnover fondamentale! Roma forte | partita con insidie»

(Di venerdì 5 maggio 2023) Simoneha parlato ai microfoni ufficiali del club alla vigilia di-Inter, sfida chiave per la corsa ad un posto alla prossima Champions League. FONDAMENTALE – Queste le dichiarazioni di: «Le tre partite vinte di seguito sono state molto importante. Sappiamo dell’importanza delladi domani contro una squadra di assoluto valore. Dovremo prepararci nel migliore dei modi. Mi aspetto unacontro una squadra, allenata da un ottimo allenatore. Sappiamo che sarà unacon tantemolto importante per la classifica. Attacco ritrovato? È tanto importante. Era un momento dove sappiamo che gli attaccanti vivono questi momenti. Ero abbastanza fiducioso, li vedevo tutti quanti lavorare bene. Sono contento che ...

...con l'Inter di Simone. E dopo il pari interno con la Cremonese, squadra sull'orlo della Serie B , nel mirino ci è finito il mister, Stefano Pioli . La ragione Troppi cambi, troppo. ...E pensare che per lunghi tratti Simoneè stato avvolto dalla nebbia del conservatorismo tattico, dalla nomea di allenatore che cambia raramente i giocatori, figuriamoci il modulo. Il vantaggio a breve termine, in casi simili, è l'...Molto alla moda inverno - primavera 2023 è 'non li fa concentrare': spopolava quando l'Inter creava venti occasioni ma non ne trasformava neanche una. In grande ascesa c'è adesso 'Pioli non ...

Nell'intervista a Inter Tv, diffusa anche dai canali social nerazzurri, Simone Inzaghi ha fatto il punto della situazione dopo le ultime quattro affermazioni consecutive, Coppa Italia compresa. Adesso ...Il tecnico dell'Inter, Simone Inzaghi, intervenuto a Sky Sport al termine del match contro l'Hellas Verona, ha parlato così della preparazione in vista dell'Euroderby: ...