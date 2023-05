OCCHIO ALLA ROMAha iniziato dallo scontro di domani all'Olimpico: "Le tre partite vinte di seguito - ha detto - sono state molto importanti, come importante sarà la gara di domani perché ...... essere in semifinale di Champions non capita spesso",, il cui futuro è legato anche alla gara di domani. "Prima del Barcellona o del Porto era la stessa cosa, anche prima dell'andata ......35 milioni per la firmaIn casa Inter siparecchia insoddisfazione per via del deludente percorso in Serie A. La Champions genera entusiasmo, perché la squadra guidata da mister Simone...

Inzaghi avverte l'Inter: "Roma avversaria di valore assoluto. L'euroderby Una gara alla volta..." La Gazzetta dello Sport

Nell'intervista a Inter Tv, diffusa anche dai canali social nerazzurri, Simone Inzaghi ha fatto il punto della situazione dopo le ultime quattro affermazioni consecutive, Coppa Italia compresa. Adesso ...Cinque gol nelle ultime tre partite di campionato. I numeri sottolineano la ritrovata vena realizzativa di Lautaro Martinez. Il "Toro" è tornato a incornare e anche quest’anno chiuderà la stagione con ...