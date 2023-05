Intesa Sanpaolo batte le stime e rialza i target 2023

(Di venerdì 5 maggio 2023) Nel primo trimestre gli utili sfiorano i 2 miliardi. Per fine anno attesi profitti a 7 miliardi. Messina: «Ai soci 5,8 miliardi»

... Ruggero Lenti " presidente Assica, Serafino Cremonini " presidente Assocarni, Stefano Lucchini " chief institutional affairs and external communication officer di, Paolo De Castro " ...ha guadagnato il 3,7% dopo i risultati del primo trimestre definiti dal ceo Carlo Messina il migliore dal 2007. Tra i titoli industriali brillanti Pirelli & C e Prysmian : il gruppo ...Come quello della prima banca italiana,, che ha donato 100 milioni di euro alla sanità italiana, tramite un protocollo di collaborazione con il Dipartimento della Protezione Civile e ...

Intesa Sanpaolo: alza target utile netto 2023 a 7 miliardi (RCO) Prospettiva di 'chiaro e forte rialzo' per obiettivo 2025 (Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Milano, 05 mag -… Leggi ...(Teleborsa) - A oltre tre anni di distanza da quando è stato dichiarato lo stato di emergenza, dopo il focolaio originario di Wuhan, oggi, venerdì 5 maggio, l'Organizzazione mondiale della sanità ha a ...