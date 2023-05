Internazionali d’Italia 2023 | Napolitano | “Questa wild card era un obiettivo” VIDEO

(Di venerdì 5 maggio 2023) Un 6-0 6-0 per la. Stefanodomina la sfida contro Giorgio Tabacco per conquistare l’invito al tabellone cadetto tramite le Prequalificazioni degliBNL. “Avevo ricordi bellissimi di questo torneo, Roma è il mio ambiente preferito. I sogni alla fine sono due: questo torneo e la Coppa Davis, per il momento sono qui – le parole dell’attuale numero 541 ATP, che in campo ha fatto valere la sua esperienza -.è una buona settimana. Su questo campo ho già vissuto situazioni e mi ha aiutato, Giorgio era ad una nuova esperienza. So che è durissima, ma lui è molto bravo e credo chepartita andrà nel suo bagaglio e lo aiuterà la prossima volta”. L’ampliamento a due...

Sabato l'appuntamento con 'Tennis & Friends Salute e Sport' Sarà questo il tema al centro del simposio organizzato domani sabato 6 maggio alle 15 nell'ambito degli '2023 (IBI)'...Rafael Nadal Saranno ore cruciali per comprendere se Rafael Nadal sarà o no ai nastri di partenza degliBnl2023. Il campione spagnolo sta ritrovando ottime sensazioni in allenamento sotto tutti gli aspetti legati alla condizione fisica e al suo gioco, che dovrà essere efficace e ...