Internazionali BNL d’Italia 2023 | Jessica Bertoldo | “Esausta ma felice del mio percorso Amo questo torneo” VIDEO

(Di venerdì 5 maggio 2023)è la seconda finalista delle pre-qualificazioni agliBNL. Autrice di undi grande livello,ha rimontato Melania Delai in semifinale e vinto per 2-6 6-2 7-6 (8) in un match di grande tensione. “Sono emozionata per il risultato che ho raggiunto – ha raccontato-. In questa semifinale ho sofferto fino all’ultimo, avevo degli amici fuori a tifarmi per cui sono molto contenta“. Un po’ di riposo e poi la caccia alla vittoria delle pre-qualificazioni: “Sono molto contenta del mio, è andata meglio di quanto potessi pensare. Inultimo anno sono riuscita ad allenarmi un po’ di più ed i risultati si vedono“. SportFace.

Rafael Nadal Saranno ore cruciali per comprendere se Rafael Nadal sarà o no ai nastri di partenza deglid'Italia 2023. Il campione spagnolo sta ritrovando ottime sensazioni in allenamento sotto tutti gli aspetti legati alla condizione fisica e al suo gioco, che dovrà essere efficace e ...... Atr e la cooperazione nel settore spaziale; la fusione Exilor - Luxottica, Paribas -e ...la scena italiana per vent'anni ma neppure la destra francese ne apprezzò le iniziative, ...Dalila Spiteri è in finale alle pre - qualificazioni deglid'Italia 2023 . La licatese ha sconfitto Giorgia Pedone per 6 - 2 6 - 1 in quello che è stato sino ad ora il match meno sofferto del suo percorso verso l'ultimo atto del tabellone ...

ATP Roma 2023, due wild card assegnate nelle pre-qualificazioni OA Sport

Saranno ore cruciali per comprendere se Rafael Nadal sarà o no ai nastri di partenza degli Internazionali Bnl d'Italia 2023. Il campione spagnolo sta ritrovando ottime sensazioni in allenamento sotto ...Una variazione sul tema. Non ci sarà solo una wild card nelle pre-qualificazioni degli Internazionali BNL d’Italia 2023 in ambito maschile. Inizialmente, era previsto che solo il vincitore potesse con ...