Inter | tre opzioni per la maglia senza sponsor Occhio al Derby – TS

Leggi su inter-news

(Di venerdì 5 maggio 2023) L’gioca ormai da due partite con diviselo, complici i mancati pagamenti in tempo dell’azienda di criptovalute Digitalbits. In vista dell’Eurotre sono lesecondo Tuttosport. SOLUZIONI – Contro Lazio e Verona l’ha giocato sia con prima che con seconda divisa, entrambe peròmain. Digitalbits è stato inadempiente, la società ha deciso di oscurarlo dalle maglie in vista degli impegni di campionato, Champions League e Coppa Italia. L’per la soluzione da trovare va sicuramente all’Euro, che darà maggiore visibilità. Levalutate sono tre:Campus, l’ong creata da Massimo Moratti nel 1997 e di grande successo ...