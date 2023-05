Inter | LeoVegas al posto di DigitalBits? Parla il CMO Lindahl | 'Nel calcio non si sa mai'

Situazione paradossale, al pari dell', per una squadra che tra meno di una settimana disputerà ... Bookmaker diffidenti anche in relazione alla quota Over 2.5, che arriva a 2.33 su. A ...Motivi per i quali risulta quantomeno interessante, in vista di Roma -, la quota di Over 1.5 Ospite, che va da 2.45 die Snai, 2.50 di Sisal, 2.55 di Betfair e 2.63 di Planetwin365 . ...Tutti i principali siti scommesse vedono l'favorita, ma con poca distanza tra le due squadre. Il successo dei nerazzurri è dato a 2.70 da PlanetWin, 2.65 da, 2.59 da NetBet, mentre la ...

Lindahl (LeoVegas): “Sostituire DigitalBits sulle maglie Inter No, ma nel calcio…” fcinter1908

Niklas Lindahl, Chief Marketing Officer di LeoVegas, ha parlato della partnership con i nerazzurri tra presente e futuro ...Lindahl (Chief Marketing Leo Vegas) sul main sponsor: «Nei nostri piani non c’è l’intenzione di sostituire Digitalbits» Niklas Lindahl, Chief Marketing Officer di LeoVegas, a SempreInter.com ha parlat ...