Inter | Inzaghi suona la carica | “Con la Roma partita difficile Servirà grande preparazione”

(Di venerdì 5 maggio 2023) Domani sabato 6 maggio a partire dalle ore 18.00 allo Stadio Olimpico di, andrà in scena la gara valida per la 34esima giornata di campionato tra gli uomini di José Mourinho e l’di Simone. Unache pesa tanta, non tre ma sei punti se si guarda la classifica. Le due squadre in questione galleggiano infatti da diverso tempo, dal 4° al 7° posto: la classifica li davanti è cortissima e solamente 3 squadre su 6 (escluso il Napoli) accederanno alla Champions League. I giallorossi, attualmente, si trovano al 7° posto con 58 punti. I nerazzurri, 4° a quota 68, sono avanti solamente di due lunghezze. Insomma si prospetta un finale di stagione incandescente guardando la parte sinistra della graduatoria e questo, Simone, lo sa bene. Oggi il tecnico della Beneamata è ...

ha ritrovato l'Chi in questo momento se la passa meglio sono sicuramente i nerazzurri, che sembrano aver ritrovato la giusta forma proprio nella fase clou della stagione. Nel turno ...' Senon ottiene questo risultato, non c'è speranza che venga confermato. Se invece ci ... Detto ciò, lo confermerei all'perché secondo me è un tecnico che vale. Secondo me De Zerbi resta ......sta il terzino Danilo D'Ambrosio non prenderà parte alla partita di domani tra Roma ed, dopo che è uscito dolorante dall'ultimo match con il Verona. Come riferisce Sky Sport, Simoneha ...

Inter, Inzaghi: 'Occhio alla Roma, 3 punti molto pesanti. Turnover fondamentale, l'Euro derby...'

Roma-Inter è una partita di Serie A e si gioca sabato alle 18:00: probabili formazioni, pronostici, diretta tv e streaming.