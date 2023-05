Inter | contro la Roma gioca Lukaku Correa avanti su Lautaro Torna titolare Darmian

RIENTRA BARELLA In mezzo al campo dopo il turno di riposol'Hellas Verona tornerà titolare Barella e gli altri tre, Calhanoglu, Brozovic e Mkhitaryan, si giocheranno le due maglie restanti. ...Da sempre una delle sfide di cartello della Serie A, Romaha fatto un salto di qualità del dopo Calciopoli. Con la Juve momentaneamente fuori dai piani alti, il Milan lontano dai fasti di inizio millennio e il Napoli in fase di costruzione, a ...Si comincia sabato a San Siro (alle 15:00) con il Milan chela Lazio dovrà anche fare i conti con le energie da preservare in vista della semifinale di Champions Leaguel': il ...

El Sha, stagione finita È sempre più emergenza Roma: 9 assenti, e contro l'Inter... La Gazzetta dello Sport

Il tecnico dell'Inter Simone Inzaghi ha parlato a Inter Tv, in vista dell'impegno di domani in Serie A contro la Roma di Josè Mourinho. Ecco le sue dichiarazioni: "Le tre partite… Leggi ...A centrocampo Barella dall'inizio, starà fuori uno tra Calhanoglu (indiziato numero uno), Brozovic e Mkhitaryan. D'Ambrosio non convocato per un affaticamento accusato a Verona, ma all'euro-derby di m ...