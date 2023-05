Inter | Antonello e le voci sul cambio di proprietà | 'Suning dovrà decidere il destino del club'

Alessandro, Amministratore DelegatoPaolo Scaroni, Presidente Milan'. Milano Post Milano Post è edito dalla Società Editoriale Nuova Milano Post S.r.l.s , con sede in via Giambellino, ...- Scaroni: "Piano finanziario fermo senza chiarimenti anche sul referendum". Sala: "Li capisco, organizzo incontri per ...La lettera è firmata da Alessandro, amministratore delegato, e Paolo Scaroni, presidente Milan. Avvicinandosi il momento della scadenza dei termini per presentare le integrazioni ...

Inter, Antonello e le voci sul cambio di proprietà: 'Suning dovrà ... Calciomercato.com

Alessandro Antonello, amministratore delegato dell'Inter, ha rilasciato un'intervista ai microfoni de Il Sole 24 Ore ...Alessandro Antonello, amministratore delegato corporate dell'Inter, ha parlato del presente ma, soprattutto, del futuro del club nerazzurro ...