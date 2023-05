Inter | addio allo sponsor sulle maglie | in attesa del nuovo | in ballo ci sono tre ipotesi

... però il Napoli ingaggia Spalletti che dice no all'. DIETA E FIDUCIA Il tecnico di Certaldo, ... Pizarro all'Udinese, poi con lui anche alla Roma, Brozovic all', quando i nerazzurri erano a ...Dopo la festa con il Napoli,possibile verso la Juventus per una nuova avventura: brivido per gli azzurriCanta Napoli, e lo ...Ultim'ora Calciomercato Notizie Juventus Notizie Milan Notizie......rimandata all'inizio della prossima settimana perché ora il focus è solo sulla gara con l'(... Parole che sono sembrate quelle di un, visto anche l'incontro rimandato a fine stagione con la ...

Inter, addio allo sponsor sulle maglie: in attesa del nuovo, in ballo ci ... Calciomercato.com

L’Inter non ha più uno sponsor. Se ne saranno accorti anche i più distratti vedendo la divisa nerazzurra intonsa nelle ultime gare. Dopo i mancati pagamenti da parte di Digitalbits, il club ha deciso ...Il futuro di Hakan Calhanoglu potrebbe essere ben lontano dalla Milano nerazzurra: ecco la sua prossima squadra.