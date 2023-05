(Di venerdì 5 maggio 2023) Cavernago. Scene di ordinaria follia su un autobus della provincia di Bergamo. “Ordinaria”, perché secondo alcuni addetti ai lavori sarebbero ormai all’ordine del giorno. In questo caso, non è chiaro cosa abbia scatenato la rabbia di una passeggera (si parla di una mancata fermata del bus) ma è senz’altro chiara la sua reazione: fatta diprolungati e addiritturain, un 60enne prossimo alla pensione. A testimoniarlo ci sono alcuni, girati da un altro passeggero e rimbalzati sui social network. Stando a quel che è stato possibile ricostruire, il fatto si è verificato mercoledì (3 aprile) su un autobus di linea all’altezza della frazione Malpaga di Cavernago. I, diventati presto virali, mostrano l’autista replicare verbalmente all’ennesimo ...

Mentre io lo filmavo e una mia amica chiamava il 112 l'uomo ha iniziato a insultarci, a sputarci addosso e poi ha tirato fuori il suo pene. Alla mia amica avevano passato la Polfer e ...Non è la prima volta che Brumotti rischia la propria incolumità in questo quartiere del Litorale lidense, considerato come già in passato raccolse in questa zona calci,da parte dei residenti. Una situazione probabilmente legata a chi non vuole rompere quel sistema di omertà, spaccio e criminalità in questa zona, che oggi garantisce maggiori sicurezze ...Una formazione che oggi è materia da raffinati cultori, e che all'epoca veniva accolto condagli skinhead del pub di quartiere, quando si riusciva a finire l'esibizione che spesso si ...

Insulti e sputi in faccia all’autista, poi le mani addosso: caos sul bus, il video è virale BergamoNews.it

ANCONA - La partita Spigolosa, combattuta, con alcuni episodi contestati e un finale amaro per i padroni di casa, sconfitti per 3-2. Ma nulla può giustificare gli insulti e gli ...I militari della Tenenza Carabinieri di Mariano Comense, Compagnia di Cantù, lo scorso 24 aprile hanno eseguito l’ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa dal GIP del Tribunale di Como, su ri ...