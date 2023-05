Inquinamento e tumori | la prevenzione in scena al convegno AIL

...nuovi casi die 180.000 morti premature a causa del cancro: un dato non distribuito sul territorio in modo uniforme e casuale, ma concentrato nei territori più soggetti all'...... un report dell'Organizzazione Mondiale della Sanità (Oms) ha avvertito che l'... cardiopatie ischemiche, broncopneumopatia cronica ostruttiva eal polmone.. Siccome si calcola che ...... dopo Francia e Germania, è il paese con il più alto numero di decessi in Europa attribuibili all'ambientale, ben 59.641 decessi prematuri. Il rapporto tra i, i morti e le aree ...

Roma, 5 mag. (askanews) - L'esposizione agli inquinanti ambientali, dallo smog alle onde elettromagnetiche, può avere conseguenze sulla salute delle persone: per promuovere la conoscenza scientifica s ...Pothos, o Potos, è una pianta omnipresente nelle abitazioni. L'azienda francese Neoplants ha modificato geneticamente il Dna della pianta per renderla capace di assorbire le sostanze inquinanti degli ...