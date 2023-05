Inps e Inail commissariate dal governo Meloni La mossa della Destra per controllare il welfare

(Di venerdì 5 maggio 2023) Ilcambia i vertici di. Il presidente dell'Istituto nazionale di previdenza, Pasquale Tridico, e quello dell'Istituto nazionale delle assicurazioni sul lavoro, Franco Bettoni, saranno sostituiti da due commissari in attesa che la governance dei due enti venga cambiata. Il blitz è arrivato con una norma inserita nel decreto approvato ieri dal consiglio dei ministri. Ma perchè la premierha deciso di fare questa? Il motivo è strettamente legato - si legge sul CorriereSera - al controllo del. Solo l’gestisce quasi metàspesa pubblica corrente. Quando si cambia l’assetto degli organi didi un ente pubblico ci sono i presupposti per commissariare lo stesso ...

- Stallo sui nuovi capi di polizia e guardia di finanza, deciso il commissariato perPunta a garantire una maggiore funzionalità degli enti di previdenza con un'adeguata distribuzione delle competenze la riforma della L'articolo Cdm, approvata riforma governance: presidente nominerà dg proviene da True ...Commissariati. Cartelle, 2 mesi di proroga IL VALZER Il governo insomma va avanti sul rinnovo dei vertici della tv pubblica nonostante le frizioni nella maggioranza emerse nei giorni ...

Cartelle esattoriali, rottamazione quater: prorga di due mesi. E Inps e Inail saranno commissariate ilmessaggero.it

Intervista al candidato sindaco della ’’Lista Uniti per Trevi’’, tra le proposte l’istituzione del ’referente di frazione’ ...ROMA. In Italia si continua a morire sul lavoro, in media tre decessi al giorno ci dicono le statistiche, ancora 1.090 decessi nel 2022, ovvero 4,7 ogni 100 mila occupati. A cui poi si aggiunge un alt ...