(Di venerdì 5 maggio 2023) Milano, 5 mag. (Adnkronos) - Cinque lavoratori, tre in condizioni più gravi ma che non sarebbero in pericolo di vita, è il bilancio dell'avvenuta alla Trade Broker,di Casalbuttano, in provincia di Cremona. L'incidente è avvenuto alle 15.20 in via Trieste all'altezza del civico 22. Sul posto, oltre ai sanitari del 118, sono intervenuti anche vigili del fuoco e i carabinieri del luogo. Da quanto trapela a causare l'incidente potrebbe essere stato lo scoppio di una bombola utilizzata per portare in pressione un macchinario, scoppio che avrebbe investito e ustionato gli. I cinque, di età compresa tra i 38 e i 67 anni, sono stati trasportati - secondo quanto emerge dall'Areu, l'azienda regionale emergenza urgenza - agli ospedali di Milano, Parma e Cremona. Per uno ...

Pur se limitato da due, supera soglia 20 gol e fornisce anche preziosi assist per i ...5: Costretto a un ruolo da comprimario, nonostante sia titolare in Nazionale, dall'di Osimhen ...Pur se limitato da due, supera soglia 20 gol e fornisce anche preziosi assist per i ...5 : Costretto a un ruolo da comprimario, nonostante sia titolare in Nazionale, dall'di ...In quest'ultima stagione, oltre a perdere protagonismo in campo a causa dei duerimediati a settembre e gennaio, Brozovic ha assistito anche all'di Hakan Calhanoglu nel ruolo di ...

Infortuni: esplosione in fonderia nel Cremonese, 5 operai feriti La Nuova Sardegna

Si rende noto che alcuni trattamenti dei dati personali possono non richiedere il tuo consenso, ma hai il diritto di opporti a tale trattamento. Le tue preferenze si applicheranno solo a questo sito w ...Milano, 5 mag. (Adnkronos) – Cinque lavoratori feriti, tre in condizioni più gravi ma che non sarebbero in pericolo di vita, è il bilancio dell’esplosione avvenuta alla Trade Broker, fonderia di Casal ...