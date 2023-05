Incoronazione Re Carlo III in tv | orari e come vederla

Leggi su ascoltitv

(Di venerdì 5 maggio 2023) Ci siamo: sabato 6 maggio 2023 ReII sarà ufficialmente incoronato. Sebbene sia diventato Re già dal settembre scorso, la cerimonia diha richiesto mesi di preparazione. E le tv di ogni angolo del mondo seguiranno questo momento storico per il Regno Uniti, Italia compresa.ReIII su Raiuno La prima rete Rai propone uno Speciale del Tg1 a partire dalle 11:45 fino alle 15:30. La cerimonia vedrà numerosi ospiti e potrà essere seguita anche in streaming su RaiPlay.ReIII su Canale 5 Canale 5 si affida ancora una volta a Verissimo e ad una maratona in collaborazione con il Tg5 in diretta dalle 11:00 fino alle 16:30 (ma in mezzo ci saranno il telegiornale, Beautiful e Terra Amara) condotta da Silvia Toffanin. In studio, con lei, ...