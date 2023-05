Incoronazione Re Carlo | chi sono gli invitati italiani presenti domani alla cerimonia?

Leggi su formatonews

(Di venerdì 5 maggio 2023) Ormai ci siamo: dopo mesi di attesa, rumors e congetture,ci terrà l’di Re. Ma chi saranno gli? Sembrava che questo giorno per un motivo o per un altro fosse destinato a non arrivare mai. E invece6 maggio all’Abbazia di Westminster si terrà l’die di Camilla in qualità di regina consorte. A differenza, infatti, di quanto avvenne ben 70 anni fa con ladella Regina Elisabetta, il principe Filippo non venne incoronato.Re: chigli? – ...