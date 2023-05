Incentivi alla natalità | il grande bluff del governo Meloni di F Bubba

(Di venerdì 5 maggio 2023) Il tema della desembra essere un nodo di particolare rilevanza dell’agenda politica contemporanea. La tendenza, però, è quella di approcciarsi all’argomento con la stessa prospettiva con cui si affronta ogni tema inerentefamiglia e alle politiche sociali, quindi senza considerarne la complessità. Si sceglie di puntare i riflettori di colpevolezza sulle persone “childfree” che hanno scelto di non procreare, o su quelle che ricorrono all’interruzione volontaria di gravidanza, esercitando l’insindacabile diritto di scelta sul proprio corpo, invece di guardare al punto nevralgico della questione de, che è da individuare anzitutto in una società che non riesce a soddisfare il desiderio di maternità laddove presente. Parliamo di chi i figli li vorrebbe ma non li fa. Parliamo di “status anxiety”, ovvero l’esigenza dei ...

Prima le strozzature nelle catene produttive dovutepandemia, poi il forte rialzo del prezzo ...ridotti rispetto all'Europa (cosa che crea di per sé un gap di competitività) e i grandi...Si tratta deglidi Industria 4.0, ossia il credito riconosciuto alle imprese che investono in beni strumentali innovativi, e l'Ace, l'aiutocrescita economica, un'agevolazione che ......più per garantire la sicurezza a pedoni e ciclisti in questa città - ha assicurato l'assessora...e le associazioni di categoria un tavolo di lavoro per la predisposizione di un piano di...

Incentivi auto Lombardia 2023: come richiedere lo sconto SicurAUTO.it

La concezione assoluta di famiglia di carta e un’evidente assenza di aderenza alla realtà contemporanea delle condizioni delle famiglie italiane e delle cause della denatalità, è dimostrato anche dall ...Il punto di partenza dovrebbero essere gli incentivi. La Germania ... per rendere i veicoli elettrici davvero alla portata dei cittadini.