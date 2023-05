(Di venerdì 5 maggio 2023) Le dure parole indirizzate ieri all’Italia dal ministro ... Contenuto a pagamento - Accedi al sito per abbonarti

... il tono cattedratico e offensivo di chi addita al ruolo di "maestrini"coloro che si ... Concludendo: c'èda chiedersi quale rispetto certi amministratori possano avere nei confronti dei ...... sordi alle ragioni o ai dubbi dell'altro,di mettersi in ascolto, pronti a giudicare e condannare". E infine muri generazionali , con uno sguardo al futuro: "Non èun muro altissimo e ......scontrare con alcune dichiarazioni sui tavoli nazionali che vogliono i sindaci del Suddi ... superando ostacoli ideologici e politici che spesso non si riescono ad affrontare,questa ...

Incapaci forse, lepenisti no. Gli errori del governo francese quando parla di Meloni Il Foglio

Il ministro dell’Interno di Parigi, in un programma radiofonico, attacca il governo italiano con parole che cancellano mesi di faticoso riavvicinamento diplomatico. E il titolare della Farnesina cance ...Critiche dal ministro francese dell'Interno, Gérald Darmanin, alla gestione italiana della questione migranti. In forse il bilaterale parigino tra ministri Esteri.