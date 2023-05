In strada per festeggiare lo Scudetto nonostante i domiciliari

Leggi su anteprima24

(Di venerdì 5 maggio 2023) Tempo di lettura: < 1 minutoE’ stata con ogni probabilità la passione per il Napoli a tradire un 26enne di Napoli, G.D.M., arrestato per evasione, lesioni personali e resistenza a pubblico ufficiale. Gli agenti del commissariato Montecalvario, nell’ambito dei servizi predisposti dalla Questura per l’ordine e la sicurezza pubblica in occasione dei festeggiamenti per la vittoria dellodella Società Sportiva Calcio Napoli, sono intervenuti in via Emanuele De Deo, angolo via Concordia, dove hanno intimato l’alt all’uomo – sottoposto agli arrestiper reati contro il patrimonio – che era in sella a un motoveicolo per unirsi ai festeggiamenti in corso in città; questi, alla loro vista, si è dato alla fuga in direzione di corso Vittorio Emanuele facendo perdere le proprie tracce. I poliziotti si sono recati nella sua abitazione ...