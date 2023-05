In missione per conto di Xi Il diplomatico Wang a Roma per la Via della Seta

Leggi su formiche

(Di venerdì 5 maggio 2023) A due settimane dal summit G7 di Hiroshima, in Giappone, non soltanto gli alleati, a partire dagli Stati Uniti, aspettano la decisione del governo italiano presieduto da Giorgia Meloni sul futuro del memorandum d’intesa sulla Via. Lo fa anche la Cina, ben sapendo che il rinnovo dell’accordo firmato nel marzo 2019 dal governo gialloverde di Giuseppe Conte è automatico dopo cinque anni a meno che una delle due parti non comunichi all’altra il su no tre mesi prima, cioè entro fine anno. Formiche.net è in grado di rivelare che a questo che si deve la visita in queste ore adelLutong, capo del dipartimento Affari europei del ministero degli Esteri cinese. Ha incontrato il viceministro degli Esteri Edmondo Cirielli e alcuni funzionariFarnesina. Al ...