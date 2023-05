(Di venerdì 5 maggio 2023) della Coldiretti di Milano, Lodi e Monza Alessandroresta alla guida della Coldiretti di Milano, Lodi e Monza Brianza anche per i prossimi 5 anni. Imprenditore agricolo 36enne di Cassano d’Adda (MI),era già presidente della Coldiretti interprovinciale dal febbraio 2015 ed è statoall’unanimità nel corso dell’assemblea dei presidenti di sezione che si è tenuta presso l’Abbazia di Mirasole, nel comune di Opera, alla presenza del vice presidente di Coldiretti Lombardia, Paolo Carra., perito agrario con una laurea in ingegneria meccanica, è da sempre impegnato nell’azienda di famiglia, specializzata della coltivazione di cereali e nell’allevamento di bovini da latte. “Con il consiglio direttivo – dichiara il presidente della Coldiretti di Milano, Lodi e Monza Brianza – continueremo nel lavoro a ...

"Come Uniacque, una delle dieci più grandidel settore idrico italiano, abbiamo dovuto ... Gli altri dieci componenti sono: Carlo Previtali Filippo Servalli Manuel Preda ManuelMarco Zirafa ......ripetono nella nostra Regione è una vera emergenza e come tale va affrontata" - ha dichiarato. ... quando a una diminuzione dell'8,7% dellecontrollate è corrisposto un aumento del 42% ......alle piccole e medieitaliane, ponendosi come fonte vitale di sviluppo e crescita per questo segmento così caratterizzante del tessuto imprenditoriale italiano", ha commentato Alessandro,...

Imprese, Rota confermato presidente della Coldiretti di Milano, Lodi e Monza MBNews

Il trend in aumento rilevato negli ultimi due anni grazie agli incentivi governativi sta però frenando. Incidono molto gli aumenti dei prezzi dei materiali di costruzione e il costo elevato dell’energ ...Confermato all'unanimità nel corso dell'assemblea dei presidenti di sezione che si è tenuta presso l’Abbazia di Mirasole, nel comune di Opera, alla presenza del vice presidente di Coldiretti Lombardia ...